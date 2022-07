Weißes Trikot: Tadej Pogacar (Slowenien)

Tadej Pogacar scheint sich über sein Weißes Trikot ehrlich zu freuen: Immer wenn der 23-Jährige das Trikot des besten Jungprofis der Tour de France in den vergangenen drei Wochen auf dem Siegertreppchen übergestreift bekam, wirkte er vollkommen zufrieden. Doch viel mehr als ein Trostpreis kann das „Maillot blanc“ für den erfolgsverwöhnten Slowenen eigentlich nicht sein.

Pogacar war als klarer Favorit in die Frankreich-Rundfahrt gegangen - doch er wurde seiner Rolle diesmal nicht gerecht. Der Sieger der Jahre 2020 und 2021 fuhr eigentlich wieder eine starke Tour, doch gegen seinen Konkurrenten Jonas Vingegaard war kein Kraut gewachsen.

Dabei hatte alles so gut angefangen für Pogacar. In der ersten Woche wirkte der Slowene wie der Dominator der vergangenen beiden Jahre, überrumpelte immer wieder seine Konkurrenten und holte zwei seiner insgesamt drei Etappensiege. Dann aber kamen die Alpen und dort der erste große Einbruch in Pogacars Karriere.