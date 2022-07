Bundesliga-Rückkehr? Jérôme Boateng lässt aufhorchen - Ex-Bayern-Profi spricht über Süle und Lewandowski-Abgang

Jérôme Boateng hat sich zu seiner Zukunft geäußert – und aufhorchen lassen. Der 33-Jährige kann sich eine Rückkehr in Deutschlands höchste Spielklasse vorstellen. „Abgeschlossen ist das Thema nicht. Ich kann mir in Europa vieles vorstellen“, erklärte Boateng im Kicker .

Boateng wechselte im vergangenen Jahr ablösefrei vom FC Bayern München zu Olympique Lyon. Der Innenverteidiger hatte in seiner Debüt-Saison bei OL unter Trainer Peter Bosz nicht immer den besten Stand, absolvierte 24 Spiele in der Ligue 1, dazu drei in der Europa League. Sein Vertrag in Frankreich läuft noch bis 2023. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)