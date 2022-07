WWE-Eklat: Brock Lesnar erpresst Liga nach Vince-McMahon aus eiskalt-genial

Im Moment einer historischen WWE-Zäsur durch den Rücktritt von Ex-Boss Vince McMahon hat Brock Lesnar in jedem Fall für ein denkwürdiges Nachspiel gesorgt - und die Unruhe im erschütterten Showkampf-Imperium am Ende effektiv für seine Zwecke genutzt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der frühere Schwergewichts-Champion der UFC am Freitag die Arena verlassen, nachdem er von der Nachricht des McMahon-Abgangs hörte. „Wenn er raus ist, bin ich es auch“, sollen sinngemäß seine Worte gewesen sein, wenige Stunden vor Beginn der TV-Show Friday Night SmackDown, in der er eine tragende Rolle spielen sollte.

Vince McMahons Abgang war minutiös geplant

McMahons Abgang unter massiven Vorwürfen vertuschter Belästigung und sexueller Nötigung weiblicher Untergebener war minutiös geplant: Am Freitagmorgen um 10.09 Uhr US-Ostküstenzeit versandte WWE die allgemein positiv aufgenommene Nachricht der Rückkehr des beliebten „Triple H“ Paul Levesque in seinen Job als Talentvorstand . McMahons Rücktritts-Tweet folgte um 16.05 Uhr - fünf Minuten nach Schließung der New Yorker Börse, um einen sofortigen Kurseinbruch der WWE-Aktie infolge verunsicherter Aktionäre zu vermeiden.

Der langjährige Branchen-Experte Dave Meltzer berichtet in seinem Wrestling Observer , dass alles darauf ausgerichtet war und ist, das Signal eines geordneten Übergangs in Richtung Wall Street zu senden, dass die neue Doppelspitze aus Vince-Tochter Stephanie McMahon und Ex-Medienagent Nick Khan geschlossen agiert und alles im Griff hat.

Und in genau dieser Atmosphäre, kurz nach McMahons Tweet und wenige Stunden vor Beginn der meistgesehenen TV-Show der Promotion, übermittelte der langjährige Topstar Lesnar - am kommenden Samstag im Hauptkampf der zweitgrößten WWE-Show SummerSlam - die Botschaft: Tschüss.

„Das Letzte, was in dem Moment gewollt war“

„Das Letzte, was in dem Moment gewollt war, war dass der berühmteste Mann im Kader plötzlich abhaut, dass Anarchie ausbricht in dem Moment, in dem Vince weg ist“, beschreibt Meltzer in seiner Radioshow das ihm übermittelte Stimmungsbild.