"War höchste Zeit": Man-City-Star Haaland schlägt Bayern - nicht wie beim BVB

Zum Abschluss der USA-Tour stand für die Skyblues ein Testspiel gegen den FC Bayern auf dem Programm. Unter schockierenden Wetterbedingungen und trotz mehrfacher Verschiebung konnte Manchester die Partie mit 1:0 für sich entscheiden. Das goldene Tor erzielte in seinem Debüt Ex-BVB-Star Haaland.

Nach der Begegnung zeigte sich der Top-Stürmer erleichtert über den Sieg: „Nach sieben Pleiten in Folge war es höchste Zeit, gegen Bayern zu gewinnen. Es fühlt sich gut an“, kommentierte der Norweger, der sich in Schwarz-Gelb stets in den Duellen mit dem deutschen Rekordmeister geschlagen geben musste, das Ergebnis.