Leichtathletik-WM: Geher Stano auch in Eugene das Maß der Dinge! Gold für Italien

Der Italiener Massimo Stano hat bei der WM-Premiere über 35 km Gehen in Eugene Gold gewonnen.

Der 20-km-Olympiasieger von Tokio setzte sich am letzten Tag der Titelkämpfe in 2:23:14 Stunden vor dem Japaner Masatora Kawano (2:23:15) durch. Bronze ging wie schon im Wettbewerb über 20 km an den Schweden Perseus Karlström (2:23:44).