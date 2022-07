Darts: Historischer Titel! Fallon Sherrock gewinnt erstes World Matchplay für Frauen

Sherrock scherzt über Trophäe

"Die Trophäe ist ziemlich schwer, ich hätte mir fast den Arm gebrochen", scherzte Sherrock, der nach dem verwandelten Matchdart Tränen in den Augen standen: "Es fühlt sich so gut an, das erste Turnier gewonnen zu haben. Einfach fantastisch."

Sherrock, hauptberuflich Friseurin in Milton Keynes, hatte zuletzt ihre Chance auf der Männer-Tour erhalten. Bei den Turnieren der World Series in New York, Kopenhagen und Amsterdam erreichte die 28-Jährige aber nur in den Niederlanden die zweite Runde.