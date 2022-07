Tennis, ATP: Carlos Alcaraz entzaubert! Italiener Lorenzo Musetti gewinnt in Hamburg

Der Italiener Lorenzo Musetti hat Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz die Show gestohlen und nach einem Krimi überraschend den Titel am Hamburger Rothenbaum gewonnen.

Der 20 Jahre alte Außenseiter setzte sich in einem hochklassigen Finale mit 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 gegen den ein Jahr jüngeren Spanier durch und gewann seinen ersten ATP-Titel - obwohl er im zweiten Satz zunächst fünf Matchbälle vergeben hatte.

Musetti: „Es war eine Achterbahnfahrt“

"Ich habe keine Worte dafür. Es war eine Achterbahnfahrt. So viele Matchbälle", sagte Musetti nach dem 2:46 Stunden dauernden Match: "Entscheidend war, dass ich ruhig geblieben bin. Ich wollte ihm nicht zeigen, wie es in mir aussieht."

Beim WTA-Turnier an gleicher Stelle hatte am Samstag ebenso überraschend die US-Amerikanerin Bernarda Pera triumphiert. Die 27-Jährige gewann im Finale gegen die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit (Estland) 6:2, 6:4. Erst vor einer Woche hatte Pera in Budapest den ersten Turniersieg ihrer Karriere gefeiert.