Wegen Matthijs de Ligt: Julian Nagelsmann mit Spitze gegen Juventus Turin

Julian Nagelsmann spricht über den Fitnesszustand seines neuen Abwehrstars Matthijs de Ligt - und überrascht dabei mit Aussagen zu den Trainingsmethoden in Italien.

Dies deutete Julian Nagelsmann mit erstaunlichen Aussagen zu Matthijs de Ligt an. „Ich habe mit ihm nach dem Training gesprochen und er sagte, die Trainingseinheit war die härteste in den letzten vier Jahren. Dabei war sie zwar hart, aber nicht so hart“, erzählte der Coach der Münchner. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)