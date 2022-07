Formel 1: Verstappen gewinnt in Frankreich - Aus für Leclerc

Weltmeister Max Verstappen hat den Großen Preis von Frankreich gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung auf beachtliche 63 Punkte ausgebaut.

Le Castellet (SID) - Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) hat den Großen Preis von Frankreich gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung auf beachtliche 63 Punkte ausgebaut. Verstappen profitierte vom Ausfall des Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco), der nach einem Dreher in der 19. Runde in der Streckenbegrenzung landete.