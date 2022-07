Dreher in der 19. Runde: Leclerc in Frankreich ausgeschieden

Frankreich: Leclerc scheidet in der 19. Runde aus © AFP/SID/ERIC GAILLARD

Le Castellet (SID) - Riesenpech für Charles Leclerc und Ferrari: Der Monegasse drehte sich beim Großen Preis von Frankreich in der 19. Runde, rutschte über die Auslaufzone und landete in der Streckenbegrenzung. Möglicherweise war ein steckengebliebenes Gaspedal die Ursache. Leclerc hatte zu dem Zeitpunkt in Führung gelegen.