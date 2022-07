Frankreich-Insiderin Däbritz: "Werden 1000 Prozent geben"

„Es ist ein Gegner auf Augenhöhe, ein spielstarker Gegner, der seine Stärken auch im Umschaltverhalten hat mit seinen vielen schnellen Spielerinnen“, sagte die Mittelfeldspielerin mit Blick auf die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr) in Milton Keynes.

Nach drei Jahren bei Paris St. Germain beginnt die 27-Jährige beim Champions-League-Sieger Olympique Lyon nach der EM ein weiteres Kapitel im Nachbarland. Ihr Insiderwissen hat sie beim Verfolgen des Viertelfinales zwischen den Französinnen und den Niederlanden (1:0 n.V.) am Samstagabend bereits geteilt: "Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht und über die Spielerinnen unterhalten. Wir werden super vorbereitet sein und 1000 Prozent geben."

Länger Pause? Für Magul zweitrangig

Traumziel des achtmaligen Europameisters ist das Endspiel am kommenden Sonntag in Wembley, den ersten Finalisten ermitteln am Dienstag die Gastgeberinnen aus England und der Olympiazweite Schweden.