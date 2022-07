Formel 1: Ferrari-Fiasko! Leclerc kracht beim Frankreich-GP in die Mauer - Fairplay von Verstappen

Bitter Frankreich-GP für Charles Leclerc! In Führung liegend verliert der Ferrari-Pilot die Kontrolle über seinen Boliden. Es folgt ein Wutschrei am Funk. Nutznießer ist Max Verstappen.

So wird das nichts mit dem Weltmeister-Titel!

Charles Leclerc hat in der 19. Runde des Großen Preis von Frankreich in Führung liegend die Kontrolle über seinen Ferrari verloren und ist nach einem Dreher in der Streckenbegrenzung gelandet.