2. Liga: HSV verpasst Sieg nach Seeler-Tod - Bielefeld desolat

Weggefährte Allofs: Das machte Seeler so besonders

Der HSV kassiert im ersten Spiel nach dem Tod von Uwe Seeler eine bittere Pleite in der Nachspielzeit. Der Sonntag hält insgesamt drei überraschende Auswärtssiege parat.

Der Hamburger SV hat in seinem ersten Spiel nach dem Tod von Vereinslegende Uwe Seeler eine bittere Heimpleite kassiert.

Doch die Niederlage war drei Tage nach dem Ableben der größten Klublegende im Alter von 85 Jahren ziemlich nebensächlich. „Ich finde es schön, wie das ganze Stadion, alle Hamburger und Fußball-Deutschland Uwe Seeler gehuldigt haben“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky : „Daran sieht man, was er für ein großer Sportler und Mensch war. Natürlich wollten wir das erste Spiel ohne ihn gewinnen.“

HSV-Trainer Walter: „Es war eine komische Situation“

Sein Trainer Tim Walter erklärte: „Es war eine komische Situation, die kann man nicht wegdiskutieren. Es ist egal, ob du gewinnst oder verlierst, die Situation ist so, wie sie ist. Das war heute einfach das Problem.“

Jens Härtel, Coach von Hansa Rostock, meinte hingegen: „Mitgefühl gibt es im Leistungssport nicht. Sie hatten ihre Möglichkeiten und hätten das Spiel gewinnen können. Dann hätten wir uns blöd angeschaut. So ist Fußball.“

In einer hektischen Partie hatte der HSV zwar mehr vom Spiel, schaffte es aber nicht, Hansa entscheidend in Gefahr zu bringen. Rostock setzte vor allem in einer starken zweiten Hälfte immer wieder Nadelstiche, belohnte sich zunächst aber nicht - bis Schumacher traf.