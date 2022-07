So schnell ging es noch nie: Rekord-Platzverweis in Freiburg

Erzgebirge Aue hat nach einem Blitz-Platzverweis für Kimberly Ezekwem nach 35 Sekunden einen siegreichen Saisoneinstand in der 3. Liga verpasst.

Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat am Sonntag trotz numerischer Überlegenheit nach einem Blitz-Platzverweis für Kimberly Ezekwem (SC Freiburg II) nach 35 Sekunden einen siegreichen Saisoneinstand in der 3. Liga verpasst.

So rasch war noch kein Spieler in Liga drei per Roter Karte vom Platz geflogen.