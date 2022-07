MLB-Mogul George Steinbrenner: Als der meistgehasste Mann Sport-Amerikas zu Fall kam

Der deutschstämmige Geschäftsmann aus Rocky River, Ohio, war der Chef der New York Yankees, dem legendärsten Team der MLB. Und er schaffte es in dieser Zeit, zu einer ähnlich mythischen Figur zu werden wie die Franchise-Ikonen Babe Ruth , Yogi Berra, Joe DiMaggio , Mickey Mantle. ( Wie Yankee-Ikone Mickey Mantle sich zu Tode trank )

Steinbrenner vs. Winfield: Skandal erschütterte die MLB

Zur Legende wurde eine Aussage aus dem Jahr 1985, in der Steinbrenner Winfield mit seinem früheren Star Reggie Jackson verglich, der „Mr. October“ genannt wurde, weil er stets in Hochform war, wenn es in Richtung World Series ging.

Brisante Zahlung an zwielichtigen Zocker

Die Art und Weise, wie Steinbrenner an die brisanten Informationen kommen wollte, wurde ihm jedoch selbst zum Verhängnis: Es kam heraus, dass er Anfang 1990 40.000 Dollar an Howard Spira zahlte - einen tief in Wettschulden verstrickten Publizisten, der für die Stiftung gearbeitet hatte und belastendes Material in Aussicht stellte.