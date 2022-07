Premiere in der MLS! Gareth Bale liefert für Los Angeles FC ab

Gareth Bale trifft erstmals für Los Angeles FC. Bei Real Madrid hatte er in der Liga monatelang keine Tore erzielt.

Der walisische Nationalspieler machte für Los Angeles FC am Samstag den Sieg gegen Sporting KC mit dem Tor zum 2:0-Endstand perfekt. Der Angreifer kam an der Strafraukante recht unbedrängt an den Ball und vollendete mit einem Flachschuss ins kurze Eck.