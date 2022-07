Schalkes Finanz-Fortschritte: Nicht alle Probleme gelöst, aber ...

Mehrere Zehntausend Schalke-Fans haben am Sonntag auf dem Vereinsgelände die offizielle Saisoneröffnung von Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 gefeiert.

Mehrere Zehntausend Schalke-Fans haben am Sonntag auf dem Vereinsgelände die offizielle Saisoneröffnung von Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 gefeiert. Dabei berichtete der Vorstand des Fußball-Erstligisten von Fortschritten bei der wirtschaftlichen Konsolidierung des hoch verschuldeten Vereins.

„Die neuen Partner, die wir gewinnen konnten, zeigen wirklich, welche Kraft in Schalke steckt. Das wirtschaftliche Fundament, das wir hier alle Schritt für Schritt zusammen aufbauen wollen, das wird natürlich dadurch immer stärker und immer dicker“, sagte Schalkes Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers: „Aber es ist nicht so, dass wir mit dem Aufstieg alle Probleme gelöst haben.“

Kader kriegt langsam die nötigen Konturen

Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder glaubt, dass es für den Klub in der Bundesliga vor allem um den Klassenerhalt geht. Und Sportvorstand Peter Knäbel richtete sich mit einem Appell an die Fans der Knappen und deutete den bevorstehenden Abgang von Victor Palsson an.