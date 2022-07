Fallschirmspringen: WM-Titel für Weber und Griesheimer

Im Stilspringen verwies Weber seinen Landsmann Griesheimer um 0,19 Sekunden auf den zweiten Platz, insgesamt hatten vier deutsche Starter das Finale der besten Zehn erreicht. Die zweite WM-Silbermedaille holte das deutsche Team in der Mannschaftswertung hinter Tschechien, Platz drei ging an Frankreich. Bei den Junioren ragte Nils Kammer (Lebach) mit zwei Goldmedaillen (Stil- und Zielspringen) heraus, Zoe Stoll (Stutensee) gewann das Stilspringen.

In Abwesenheit der Teams aus China, Russland und Belarus nahmen in Tschechien insgesamt 179 Sportlerinnen und Sportler aus 27 Nationen an den Wettkämpfen teil.