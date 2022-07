"Kosmischer Drache": Weltall-Grußbotschaften für Maradona

Fans können Grußbotschaften an Maradona senden © AFP/SID/JUAN MABROMATA

Fans von Diego Maradona können ab sofort Nachrichten an ihr Idol schicken - ins Weltall.

Große Ehre für die verstorbene Fußball-Legende Diego Maradona: Fans des argentinischen Superstars können ab sofort Nachrichten an ihr Idol schicken - ins Weltall.

Seit Samstag sammelt ein privates Unternehmen Audio- und Videobotschaften, die mit dem Satellit „Kosmischer Drache“ in den Weltraum geschickt werden sollen.

Die Aktion und der Name des Satelliten gehen auf eine Anekdote vom 22. Juni 1986 zurück: Als der argentinische Kapitän Maradona im Viertelfinale der WM in Mexiko die halbe englische Mannschaft umdribbelte und anschließend sein "Jahrhunderttor" erzielte, rief ein Sportjournalist aus Uruguay im Aztekenstadion in sein Radiomikrofon: "Du kosmischer Drache, von welchem Planeten kommst du?"