Formel 2: Keine Punkte für Beckmann

Nach Platz zehn im Sprintrennen am Samstag reichte es für den Iserlohner im Hauptrennen am Sonntag nur zu Rang 14. Der Iserlohner vertrat bei Van Amersfoort Racing den an Corona erkrankten Engländer Jake Hughes, auch am kommenden Wochenende in Ungarn wird der 22-Jährige zum Einsatz kommen.