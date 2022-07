Formel 1: Unterböden-Zoff! Red Bull sauer auf Mercedes - Silberpfeile wehren sich

Nächste Runde im Zoff um die Unterböden! Red Bull findet klare Worte in Richtung Mercedes und einer möglichen Regeländerung durch die FIA. Die Silberpfeile weisen den schwarzen Peter aber von sich.

Das Reizthema: der Streit um die flexiblen Unterböden in der Formel 1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Nach Meinung von Mercedes soll Red Bull, genauso wie Ferrari, die erlaubte Flexibilität von zwei Millimetern am Unterboden aktuell klar überschreiten.

Spätestens mit dem ersten Rennen nach der Sommerpause im belgischen Spa wird damit aber wohl Schluss sein: Dann tritt eine neue Technische Direktive (Nummer 39) in Kraft, die stärker reglementiert, wie stark ein Auto auf und abspringen darf.

Neue Regeln sollen 2023 kommen - Wolff freut sich

Für 2023 sollen dann sogar gänzlich neue Regeln gelten, offiziell aus Sicherheitsgründen wegen des so genannten Porpoisings, dem Hüpfen der neuen Ground-Effect-Autos. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt sich bei Sky jedenfalls schon mal zuversichtlich: „Die FIA wird was machen, vielleicht kommt ein Kompromiss dabei raus“, sagt der Wiener.

Red Bull verärgert: „Gibt eine Menge Lobbyarbeit“

„Ich denke, es gibt eine Menge Lobbyarbeit, um die Regeln für nächstes Jahr deutlich zu ändern, damit ein bestimmtes Team sein Auto niedriger fahren und von diesem Konzept profitieren kann“, poltert Red-Bull-Teamchef Christian Horner in Bezug auf den Konkurrenten.

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko wird am Rande des Qualifyings zum Frankreich GP in Le Castellet noch deutlicher: „Eine Lex Mercedes wird es sicher nicht geben. Das Ganze ist überhaupt kein Thema, nur ein Team spielt es so hoch“, sagt der Österreicher.