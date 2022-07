Tour-de-France-Überraschung Geraint Thomas stichelt gegen das eigene Team

Der 36 Jahre alte Brite Geraint Thomas, Überraschungssieger der Tour de France 2018, ist auf der diesjährigen Großen Schleife in starker Altersform. Und er macht keinen Hehl daraus, dass es für ihn eine Genugtuung ist, es den Zweiflern gezeigt zu haben. Auch den Zweiflern im eigenen Team Ineos-Grenadier. (NEWS: Alles zur Tour de France 2022)

Geraint Thomas sieht keine volle Rückendeckung

„Ich habe immer an mich geglaubt“, sagte er dem Portal Velonews vor dem Zeitfahren am Samstag und fügte an: „Ich weiß, dass das nicht viele gemacht haben. Es war ein aus verschiedenen Gründen ein schweres Ende des vergangenen Jahres, aber ich habe immer geglaubt, dass ich mit meinen Beinen noch mithalten kann.“ (SERVICE: Gesamtwertung der Tour de France)