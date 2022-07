Bei Lewandowski-Debüt: Barca schlägt Real

Los Angeles (SID) - Robert Lewandowski hat bei seinem Debüt für den FC Barcelona gleich einen Prestigeerfolg gefeiert. Die Katalanen gewannen den Testspiel-Clasico gegen Real Madrid in Las Vegas mit 1:0 (0:0), der langjährige Stürmerstar von Bayern München stand in den ersten 45 Minuten auf dem Rasen. Lewandowski scheiterte nach 10 Minuten bei seiner besten Chance an Thibaut Courtois, ansonsten blieb der Pole weitgehend unauffällig.