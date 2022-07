Stachowski kritisiert Schweigen russischer Profis zum Krieg

Der frühere ukrainische Tennisprofi Sergej Stachowski (36) ist „enttäuscht“ vom Schweigen vieler russischer Spielerinnen und Spieler zum Angriffskrieg in seinem Heimatland.

„Sie haben alle Angst um ihr Schicksal. Sie wollen nicht ins Gefängnis, aber sie sind damit einverstanden, dass Kinder und Frauen sterben“, sagte Stachowski am Rande einer Benefizveranstaltung für die Kriegsopfer im polnischen Krakau.

Swiatek (21) sagte, sie habe das Gefühl, der Krieg sei bereits aus den Köpfen verschwunden, "viele Spieler haben ihre (ukrainischen) Bändchen, die sie im Februar für ein paar Matches getragen hatten, wieder abgenommen". Das finde sie "ein bisschen widersprüchlich", sagte die French-Open-Siegerin, "aber ich konzentriere mich vor allem darauf, was ich tun kann, um zu helfen."

Wenige Spieler positionieren sich klar gegen den Krieg

Die russische Top-Spielerin Kassatkina hatte den Krieg in einem Youtube-Video als „Albtraum“ bezeichnet, die Homophobie in Russland kritisiert und sich selbst als homosexuell geoutet.

„Bin sehr enttäuscht“

Stachowski erzählte, er habe „einige russische Spieler in Paris während Roland Garros getroffen“.

Die russischen Spielerinnen und Spieler starten auf der Tennistour als neutrale Athletinnen und Athleten. In Wimbledon waren sie vom ausrichtenden All England Club ausgeschlossen gewesen, was einige Topstars wie Rafael Nadal, Novak Djokovic oder auch Olympiasieger Alexander Zverev kritisiert hatten.