Tsegay wird Weltmeisterin über 5000 m

Die Äthiopierin Gudaf Tsegay hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene den Titel über 5000 m geholt.

Die Äthiopierin Gudaf Tsegay hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene den Titel über 5000 m geholt. Die Olympiadritte von Tokio siegte in 14:46,29 Minuten vor der Kenianerin Beatrice Chebet (14:46,75). Bronze ging durch Dawit Seyaum (14:47,36) ebenfalls an Äthiopien.