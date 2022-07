Deutsche Staffeln scheitern in 4x400-m-Vorläufen

Die deutschen 4x400-m-Staffeln haben bei der Leichtathletik-WM die Finals zum Abschluss der Titelkämpfe am Sonntag klar verpasst. Bei den Frauen kamen Corinna Schwab (Chemnitz), Elisa Lechleitner (Ludwigsburg), Judith Franzen (Leverkusen) und Alica Schmidt (Berlin) in 3:30,48 Minuten auf Platz sechs ihres Vorlaufs. In der Endabrechnung wurde die DLV-Auswahl Elfte unter 14 gewerteten Staffeln.

Vorlaufschnellste waren die USA (3:23,38), bei denen Superstar Allyson Felix im Vorlauf doch noch einmal zum Einsatz kam. Eigentlich sollte die Mixed-Staffel am Auftakttag, wo sie mit den USA Bronze holte, das letzte Rennen der 36 Jahre alten Rekord-Weltmeisterin gewesen sein. Nun könnte es am Sonntag das 14. WM-Gold für Felix geben.

Die deutsche Männerstaffel mit Marvin Schlegel (Chemnitz), Manuel Sanders (Dortmund), Marc Koch (Berlin) und Patrick Schneider (Wattenscheid) wurde in ihrem Vorlauf in 3:04,21 Minuten Sechste, in der Endabrechnung bedeutete dies Platz elf von 13 Teams. Die deutliche Bestzeit erzielten die USA in 2:58,96.