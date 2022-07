Darts, World Matchplay: 9-Darter! Gerwyn Price nach Gala im Finale - folgt Michael van Gerwen?

Was für eine Leistung von Gerwyn Price! Der Waliser setzt sich im Halbfinale klar gegen einen Niederländer durch. Mit dem 9-Darter sorgt er zudem noch für ein echtes Highlight.

Der „Iceman“ is on fire!

Es war ein besonderes „kaltes Duell“, denn die Spitznamen der beiden Profis lauten „Iceman“ und „The Freeze“. In Nopperts Fall steht der Spitzname dabei sowohl für seine Heimat Friesland, als auch seine Nervenstärke.

9-Darter! Price zieht ins Finale ein

Mit einem Drei-Dart-Average von 102 Punkten und der guten Checkout-Quote von knapp 46 Prozent ließ Price, der erst am Freitag mit seinem Sieg wieder zur Nummer eins der Welt aufgestiegen war , seinem Gegner wenig Chancen.

Für das Highlight der Partie sorgte Price aber im 13. Leg. Dort begann er mit zwei 180er-Würfen und vollendete das perfekte Leg mit einem 141er-Finish. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Für Price war es bereits der vierte 9-Darter im Jahr 2022 im Fernsehen. Zuvor warf der 37-Jährige bereits bei der Weltmeisterschaft einen und in der Premier League Darts zwei perfekte Legs.

Price kann Vorsprung auf Wright ausbauen

Price, der beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres zuvor lediglich zweimal ins Viertelfinale eingezogen war (2015 und 2021), könnte mit einem Triumph seinen Vorsprung in der Rangliste weiter ausbauen.

Der aktuelle Weltranglistenerste Peter Wright, Weltmeister und Titelverteidiger in Blackpool, büßt durch das Viertelfinal-Aus seine Spitzenposition ein.

Erstmals waren auch zwei deutsche Profis am Start. Gabriel Clemens scheiterte zum Auftakt am Portugiesen Jose de Sousa, Martin Schindler (Strausberg) verlor in der ersten Runde knapp gegen Price.