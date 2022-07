Antonio Conte schießt wegen Kane-Flirt gegen Bosse des FC Bayern

Bei der Suche nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski fällt beim FC Bayern auch immer wieder der Name Harry Kane von Tottenham Hotspur. Dessen Trainer reagiert nun äußerst verärgert.

Schon seit Wochen geistert der Name Harry Kane als möglicher Neuzugang beim FC Bayern durch die Gazetten.

„Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer in der Welt“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann unlängst. Kane sei aber „sehr teuer, das ist das Problem. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“