Leichtathletik-WM: Malaika Mihambo zieht souverän ins Weitsprung-Finale ein

Malaika Mihambo qualifiziert sich bereits im ersten Versuch für das Weitsprung-Finale bei der Leichtathletik-WM in Eugene. Die 28-Jährige gilt als Deutschlands große Goldhoffnung.

Deutschlands große Goldhoffnung Malaika Mihambo ist mit einem souveränen Auftritt in ihr WM-Wochenende in Eugene gestartet.

In der Weitsprung-Qualifikation kam die Olympiasiegerin und Titelverteidigerin am Samstag im ersten Versuch auf 6,84 m und überbot die für den Final-Einzug am Sonntag geforderten 6,75 m klar.