FSV Mainz 05 holt Remis im letzten Testspiel gegen Athletic Bilbao

Bo Svenssons Mainzer verhindern in den letzten Sekunden eine Pleite © FIRO/FIRO/SID

In seinem letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt sichert der FSV Mainz 05 in den Schlusssekunden ein Unentschieden gegen Athletic Bilbao.

Den Führungstreffer für die Basken erzielte in einer Partie über 120 Minuten Nico Williams in der 40. Minute, ehe Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes in den Schlusssekunden noch für den Gleichstand sorgte.