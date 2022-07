Tennis, ATP: Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti im Finale von Hamburg

Shootingstar Carlos Alcaraz steht beim Tennisturnier in Hamburg im Endspiel. Gegner ist der Italiener Lorenzo Musetti, der erstmals in ein Finale eingezogen ist.

Der topgesetzte Alcaraz hatte auf der Hamburger Asche zunächst mehr Mühe als gedacht. Im umkämpften ersten Satz mit vier Breaks in Folge benötigte er den Tiebreak, im zweiten ließ er Molcan dann keine Chance. Der Teenager hat somit in dieser Saison bei ATP-500er-Turnieren, zu denen Hamburg gehört, alle seine 13 Matches gewonnen.

Musetti steht derweil erstmals in seiner Karriere in einem Finale der ATP-Tour. Die Nummer 62 der Welt bezwang Francisco Cerundolo (Argentinien) mit 6:3, 7:6 (7:3). "Das bedeutet mir sehr viel", sagte der 20-Jährige. Für Alcaraz und Musetti wird es das erste Aufeinandertreffen auf der Tour.

Teenager Alcaraz bestreitet in Hamburg erstmals ein ATP-Turnier in Deutschland. In diesem Jahr hat der Youngster bislang bei den Masters-Turnieren in Miami und Madrid sowie in Rio und Barcelona triumphiert. Von den fünf ATP-Endspielen seiner Karriere hat er noch keines verloren.