Formel 2: David Beckmann verpasst Punkteränge - Sieg für Liam Lawson

Rennfahrer David Beckmann verpasst im Sprintrennen der Formel 2 in Le Castellet die Punkteränge. Der Sieg geht an einen Neuseeländer.

Der Iserlohner, der anstelle des an Corona erkrankten Engländers Jake Hughes für Van Amersfoort Racing startete, belegte am Samstag den zwölften Platz. Den Sieg holte Liam Lawson (Neuseeland), der den Inder Jehan Daruvala und den Franzosen Theo Pourchaire auf die Plätze verwies.

Bereits am Sonntagmorgen (10.00 Uhr) folgt das Hauptrennen in Le Castellet. Beckmann hat in diesem Jahr kein Stammcockpit in der Nachwuchsserie, er springt aber wiederholt ein.