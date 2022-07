Der neue Shinji Kagawa!? Wunderknabe Sota Kitano verzückt Japan

In aller Regelmäßigkeit bringt Cerezo Osaka hoffnungsvolle Offensivtalente hervor. Mit Sota Kitano schickt sich nun der nächste Wunderknabe an, für Furore zu sorgen.

Cerezo Osako gilt als Talentschmiede im japanischen Fußball, vor allem was die Offensive angeht.

Der frühere Dortmunder Superstar Shinji Kagawa und Takumi Minamino, gerade vom FC Liverpool zur AS Monaco gewechselt, machten ihre ersten Profi-Schritte bei den Kirschblüten - so der Spitzname von Cerezo Osaka - ehe sie ihr Glück in Europa suchten.