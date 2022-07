Tour de France 2022: Vingegaard Zweiter im Einzelzeitfahren und dicht vor Gesamttriumph

Der Tagessieg ging an Vingegaards Teamkollegen von Jumbo Visma, den Belgier Wout Van Aert. Dritter wurde der Slowene Tadej Pogacar, Gewinner der letzten beiden Frankreich-Rundfahrten. Vingegaard führt vor der letzten Etappe mit einem Vorsprung von 3 Minuten und 34 Sekunden vor Pogacar.

Da beim Schlussakt am Sonntag in Paris traditionell keine Attacken mehr in der Gesamtwertung geritten werden, dürfte Vingegaard der Tour-Sieg nicht mehr zu nehmen sein.