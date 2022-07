Formel 1 in Frankreich: Windschatten-Trick! Leclerc holt Pole vor Verstappen - Vettel überzeugt

Charles Leclerc holt sich die Pole Position für den Großen Preis von Frankreich. Ferrari wendet einen cleveren Trick an. Der Druck auf Weltmeister Max Verstappen wächst. Sebastian Vettel verpasst die Top 10.

Angesichts von 38 Punkten Rückstand in der Fahrerwertung auf Verstappen hatte Leclerc bereits angekündigt, dass er bis zum Saisonende „perfekt“ fahren müsse - am Samstag gelang dies bereits. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Verstappen zuversichtlich für Frankreich-GP

Positiv aus Sicht von Red Bull: Sainz im zweiten Ferrari muss im Rennen am Sonntag vom vorletzten Platz aus starten, weil bei seinem Boliden zahlreiche Teile ausgetauscht worden waren. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Mick Schumacher fällt wegen Track Limits zurück

Enttäuschend verlief das Qualifying für Mick Schumacher. Der Haas-Pilot, der zuletzt zweimal nacheinander in die Punkte gefahren war, schied bereits im ersten Teil des Zeittrainings aus.

Der Heppenheimer Sebastian Vettel schied mit seinem Aston Martin in Q2 aus, es reichte zu Startplatz zwölf. Für Vettel ein gutes Ergebnis angesichts seines bislang durchwachsenen Wochenendes.

Lewis Hamilton überzeugt - aber Mercedes hadert

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) wird seinen 300. Grand Prix in der Königsklasse am Sonntag von Platz vier in Angriff nehmen.