Formel 1: Quali-Drama um Mick Schumacher! Haas-Pilot fällt wegen Track Limits weit zurück

Der Haas-Pilot hatte sich in Le Castellet in letzter Sekunde eigentlich auf Platz zehn geschoben, doch wegen Track Limits wurde seine schnellste Zeit gestrichen.

Formel 1: Mick Schumacher zeigt sich überrascht

Der Haas-Pilot wusste auch wohl nicht, dass dies nicht erlaubt war: „Ich dachte, es ist in Kurve 3 ok, weil da ein Poller steht und wenn man den nicht umfährt, ist es ok. So bin ich in allen Trainings gefahren und habe nie eine Verwarnung bekommen. Vielleicht war es diesmal noch ein bisschen mehr, was den Alarm auslöste - einfach sehr schade.“