3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 1:0 (1:0)

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der FCI zu einem 1:0 vor heimischem Publikum.

Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Als Nächstes steht für Ingolstadt eine Auswärtsaufgabe an. Am 07.08.2022 (13:00 Uhr) geht es gegen die Reserve von Borussia Dortmund. SpVgg Oberfranken Bayreuth tritt bereits einen Tag vorher gegen die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg an (14:00 Uhr).