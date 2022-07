Kurios! Roma-Fan mit Heiratsantrag vor Mourinho

José Mourinho wird während des Trainingslagers der AS Roma unfreiwillig Zeuge eines Heiratsantrags. Es entsteht eine kuriose Szenerie.

Die Liebe zum Verein kennt bei manchen Fans bekanntlich keine Grenzen. Trotzdem dürften die wenigsten Fußballfanatiker von sich behaupten, den Heiratsantrag vor den Augen des Trainers ihres Herzensklubs gemacht zu haben. Genau das hat nun allerdings ein Anhänger der AS Roma mit Star-Coach José Mourinho geschafft.

Mourinho verwirrt von Heiratsantrag

Sichtlich gerührt antwortete die frisch Verlobte mit „Ja“ und der anwesende Trainerstab um Kult-Trainer Mourinho fing zu Klatschen an. Eine große Erleichterung für alle Beteiligten, weil auf diese Weise eine äußerst unangenehme Situation verhindert wurde.

Mourinho erobert Herzen der Fans

Die AS Roma absolviert aktuell ein Trainingslager in Portugal und wird am Samstag mit dem Duell gegen den OGC Nizza das letzte Freundschaftsspiel antreten. Bereits nach nur einer Saison hat Mourinho die Herzen der Fans erobert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)