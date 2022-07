Haaland lacht über Ablöse und verpasst Manchester-City Teamkollege Grealish einen Seitenhieb

Nach den außerirdischen Leistungen Haalands im Dortmund-Trikot sind die Erwartungen an ihn in England groß. Teamkollege Grealish verrät nun, wieso der Norweger trotzdem gelassen auf die anstehende Saison blickt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit legt der Norweger seinen ersten Auftritt gegen den größten Rivalen aus Dortmunder Zeiten hin. (FC Bayern - ManCity, Sonntag 14 Uhr relive in kompletter Länge auf SPORT1 im Free-TV und im Stream)

Haaland witzelt über Ablöse

Haaland wird in Citys-Rekordliste mit „nur“ 60 Millionen geführt. Der Wunderstürmer netzte in 88 Partien für den BVB 85 Mal ein und bereitete 22 weitere Treffer vor. Eine unglaubliche Quote, die der Norweger in der Premier League nicht so schnell erreichen dürfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)