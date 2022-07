FC Augsburg bietet für Stürmer Martinez zehn Millionen Euro

Fußball-Bundesligist FC Augsburg will offenbar für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro Stürmer Tony Martinez vom FC Porto verpflichten.

Bundesligist FC Augsburg will offenbar für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro Stürmer Tony Martinez vom FC Porto verpflichten.

Dies meldete zumindest am Samstag die in Madrid erscheinende spanische Sport-Tageszeitung AS.