Fechter zum WM-Abschluss ohne weitere Medaille

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fechter haben zum Abschluss der WM in Kairo eine weitere Medaille verpasst. Das Team der Säbelfechterinnen um Larissa Eifler, Julika Funke, Elisabeth Gette und Lea Krüger verlor im Viertelfinale trotz zwischenzeitlich starker Aufholjagd mit 42:45 gegen Spanien. Im Achtelfinale hatte die Mannschaft überraschend die an Position zwei gesetzten Südkoreanerinnen mit 45:26 bezwungen und so Hoffnungen auf Edelmetall geschürt.