Eintracht Frankfurt: Almamy Touré mit starker Vorbereitung - kommt die Vertragsverlängerung?

Almamy Touré zählt bei Eintracht Frankfurt zu den Europa-League-Helden und performt in der Vorbereitung stark. Sportvorstand Markus Krösche muss nun genauer hinsehen.

Zehn Minuten waren vor rund 1.500 Zuschauern gespielt, als eine diagonale Spielverlagerung in der eigenen Spielhälfte von Rafael Borré bei Almamy Touré landete. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Innenverteidiger der Hessen nahm bei der Ballannahme sofort Tempo auf, lief mit großen Schritten in Richtung Strafraum und knallte das Leder kompromisslos mit einem technisch sauberen Vollspannschuss unter die Latte. (NEWS: SGE-Test gegen Ajax abgesagt)

So hat Touré sein Traumtor gesehen

So sah es nicht immer aus bei dem 26-Jährigen, der im Januar 2019 für 750.000 Euro von der AS Monaco zur Eintracht kam.

Ihm unterliefen in der Rolle als Schienenspieler häufig gravierende Patzer, er ließ vor allem Ex-Trainer Adi Hütter am Ende kopfschüttelnd zurück.

Touré-Wendepunkt in Barcelona

Am 7. April 2022 sollte sich die Lage für den Schattenmann allerdings grundlegend ändern. Tuta sah im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales gegen den FC Barcelona (1:1) Gelb-Rot. Glasner brauchte Touré in der Innenverteidigung - und er lieferte an diesem historischen Abend im Camp Nou (3:2).