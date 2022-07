Bietigheims Kapitänin Snelder schwer am Knie verletzt

Hiobsbotschaft in der Vorbereitung: Nach der historischen Saison 2021/22 muss der deutsche Handball-Meister SG BBM Bietigheim über weite Teile der kommenden Spielzeit auf Kapitänin Danick Snelder (32) verzichten.

Die niederländische Nationalspielerin fällt mit einem Knorpelschaden im Knie „auf unbestimmte Zeit“ aus. Das teilte der viermalige Titelträger der vergangenen Saison am Samstag mit.

Die Bundesligasaison startet für Bietigheim am 7. September. Zu verteidigen gilt es die Titel in der Meisterschaft, im Pokal und im Supercup. Zudem startet der Europapokalsieger der vergangenen Saison, der 53 Pflichtspielsiege aneinanderreihte, in der Champions League.