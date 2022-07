3. Liga: Brisantes Anfang-Combeack bei Dynamo Dresden - wie wird er empfangen?

Nach dem Skandal um seinen gefälschten Impfpass steht Markus Anfang an diesem Samstag erstmals wieder sportlich im Fokus - als Trainer von Dynamo Dresden. Bei SPORT1 spricht ein Insider darüber.

Brisantes Comeback in der 3. Liga!

Nach seiner Impfpass-Affäre wird Markus Anfang am Samstag erstmals wieder auf einer Trainerbank Platz nehmen - als neuer Chefcoach von Drittligisten Dynamo Dresden beim Saisonauftakt im Heimspiel gegen 1860 München ( 3. Liga: Dynamo Dresden - 1860 München, 14 Uhr im LIVETICKER ).

Trotz wiederholter Entschuldigungen und Erklärungen von Anfang sorgt sein schnelles Comeback bei Dynamo in Fankreisen für Kritik. Wie seine Rückkehr in der Liga ankommt, wird mit Spannung erwartet. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

Köln-Boss: „Gerechte Strafe bekommen“

Neuanfang in Dresden

Der Neustart erfolgt für Anfang nun in Dresden. Der 47-Jährige wurde Anfang Juni beim Zweitliga-Absteiger als neuer Trainer vorgestellt. An dem Tag, an dem seine Sperre beim Deutschen Fußball-Bund zur Bewährung ausgesetzt wurde.