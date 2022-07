Lita Baehre zittert sich ins Stab-Finale

Neben Lita Baehre schaffte auch Oleg Zernikel den Sprung in die Entscheidung am Sonntag (17.25 Uhr OZ/2.25 Uhr MESZ am Montag). Der WM-Debütant aus Landau hinterließ einen starken Eindruck und übersprang alle Höhen inklusive 5,75 m ohne Fehlversuch. Torben Blech (Leverkusen) scheiterte dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,30 m und schied damit auch bei seiner dritten großen weltweiten Meisterschaft nach der WM 2019 und Olympia 2021 in der Qualifikation aus.