FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann und Coman im Liveticker

So sieht Nagelsmann die Debüts seiner Neuzugänge

Der FC Bayern absolviert in den USA sein Kurz-Trainingslager. Auf der Pressekonferenz sprechen Julian Nagelsmann und Kingsley Coman über den kommenden Kracher gegen Manchester City.

Der FC Bayern bestreitet im Rahmen seiner USA-Tour in der Nacht auf Sonntag sein zweites Testspiel. Dabei treffen die Münchner im Lambeau Field in Green Bay auf den englischen Meister Manchester City (So., 14 Uhr im Relive bei SPORT1).