3. Liga: VfL Osnabrück – MSV Duisburg, 1:0 (0:0)

Der VfL Osnabrück errang am ersten Spieltag einen 1:0-Sieg gegen den MSV Duisburg.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Osnabrück und den Zebras aus.

In zwei Wochen, am 07.08.2022, tritt das Heimteam beim FC Erzgebirge Aue an, während Duisburg zwei Tage früher Rot-Weiss Essen empfängt.