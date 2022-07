Wie der FC Bayern den Abgang von Alaba bedauert - Salihamidzic und Rummenigge äußern sich

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic lässt mit einer Reihe Sensations-Verpflichtungen seine Kritiker verstummen. Dennoch bereut der Bosnier einen Fehler – in dem es um David Alaba geht.

Hasan Salihamidzic sorgt in der aktuellen Transferperiode für mächtig Aufruhr.

Salihamidzic brachte damit einige Kritiker zum Schweigen – was sein Sohn Nick bereits vorher ankündigt hatte.

Salihamidzic räumt Fehler ein

Es hätte laut Salihamidzic „aus heutiger Sicht vielleicht nicht sein müssen, einem so verdienten Spieler, wie David einer war, eine Deadline zu setzen“.

Rummenigge bedauerte den Verlust bereits früher

„Bei David bedauere ich seinen Abgang. Er war der Boss der Defensive, hat ein unglaubliches Jahr unter Hansi Flick mit dem Champions-League-Sieg in Lissabon gespielt. Man sieht, dass dieser Part bei Bayern fehlt. Das ist etwas, was mir leidtut“, gab Rummenigge im Juni zu.

Bereits am Ende des vergangenen Jahres ließ Rummenigge durchklingen, dass der Wechsel im Nachhinein ein Fehler gewesen sei.

Am Ende sollen unterschiedliche Vorstellungen beim Gehalt der Grund für die gescheiterte Vertragsverlängerung gewesen sein.

„Das Ganze hat sich irgendwann leider ein bisschen verkeilt. Ob in finanzieller oder auch in atmosphärischer Hinsicht. Das ist schwierig, im Nachhinein zu bewerten“, so Rummenigge. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)