FC Bayern: Dieses ehrgeizige Ziel steckt sich Sadio Mané

Mané: Es war der richtige Zeitpunkt

„Ich habe letztes Jahr die Entscheidung getroffen, den Verein zu verlassen, weil ich eine neue Herausforderung in meinem Leben brauche“, erzählte der Ex-Liverpooler. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mané wuchs in der Kleinstadt Bambali in der südsenegalesischen Region Camasance auf – was wohl auch seinen Drang erklärt, sich ständig neu zu erfinden.