Schuh-Wirbel um Erling Haaland! City-Debüt gegen FC Bayern?

Erling Haaland könnte im Testspiel in den USA gegen den FC Bayern sein Debüt für Manchester City feiern. Im Fokus steht auch das Schuhwerk des Norwegers.

Erling Haaland brennt auf sein Debüt für Manchester City – und das ausgerechnet gegen den FC Bayern. (Am Sonntag um 14 Uhr in voller Länger in der Erstausstrahlung bei SPORT1)